Юргинский район станет центральной площадкой празднования дня зимних видов спорта

День зимних видов спорта в 2024 году посвящен десятой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Напомним, в нашей стране он проводится ежегодно с 2015 года.

Тюменская область принимает активное участие в организации и проведении Дня зимних видов спорта. Центральными площадками ранее становились Тюменский район, город Тюмень и Нижнетавдинский район. В этом году главной площадкой проведения станет село Юргинское.

10 февраля в 12.00 на центральной площади села состоится торжественное открытие спортивного праздника. У каждого будет отличная возможность позаниматься спортом на свежем воздухе в компании близких по духу людей, а также проверить свои силы в разнообразных мастер-классах по видам спорта под руководством известных тренеров и именитых спортсменов.

В программе:

• Творческая встреча с заслуженным мастером спорта, олимпийской чемпионкой по биатлону, президентом Олимпийского Совета Тюменской области с любителями лыжных гонок и биатлона Луизой Носковой.

• Спортивная викторина "Наследие Сочи-2014" с участием Заслуженного мастера спорта, олимпийской чемпионкой по биатлону Галины Куклевой.

• Мастер-класс по лазерному биатлону от заслуженного мастера спорта, серебряного призера олимпийских игр Ольги Мельник.

• Мастер-класс по легкой атлетике от заслуженного мастера спорта, призёра чемпионатов Мира и Европы по лёгкой атлетике Дениса Кудрявцева.

• Мастер-класс по боксу от многократного чемпиона Мира и Европы, участника летних олимпийских игр Евгения Макаренко.

• Мастер-класс по волейболу от мастера спорта России международного класса Сергея Шульги и мастера спорта России Натальи Чумаковой.

• Соревнования по стрельбе, силовой гимнастике, лыжным гонкам. Турниры по футболу на снегу, хоккею, Веселые старты, военизированная спортивная игра "Зарница", комбинированная эстафета.

Ответственный секретарь Олимпийского Совета Надежда Овчинникова: