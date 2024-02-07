Тюменцы выступят на Кубке России по парашютно-горнолыжному двоеборью

В Свердловской области 8 и 9 февраля спортсмены тюменской сборной выступят на Кубке России по парашютно-горнолыжному двоеборью. Показать свое мастерство в составе нашей команды отправились Сергей Русаков, Евгений Иванов, Максим Фадеев, Андрей Зиятдинов, Геннадий Анашин, Максим Виссарионов.

На состязаниях, помимо тюменской сборной, выступят представители Свердловской, Челябинской, Кемеровской областей, Приволжья, Башкирии и Татарстана.

"Участвовать в этом виде спорта могут парашютисты от 14 до 65 лет. В нашей сборной нет юных спортсменов, им от 34 лет. А самыми старшими являются мастер спорта международного класса Сергей Русаков и кандидат в мастера спорта Геннадий Анашин - им более 60 лет. Они посвятили этому виду спорта всю свою жизнь. Ранее Сергей занимался купольной парашютной акробатикой, а последние восемь лет перешел в парашютно-горнолыжное двоеборье", - поделился президент федерации парашютного спорта Тюменской области Евгений Иванов.

В первый день участникам предстоит показать себя в спуске на лыжах. Во второй день спортсмены продемонстрируют мастерство в приземлении на наклонную поверхность с парашютом.

Все упражнения будут совершены в горах. Приземляться с парашютом участникам предстоит либо на хорошую наклонную поверхность в горах, либо на подготовленные маты. На специальных матах расположена мишень радиусом 16 сантиметров в центре круга, сам центр изображен желтым цветом в два сантиметра, куда и нужно попасть спортсмену.

Кубок России проходит ежегодно. Сборная Тюменской области в прошлом году завоевала первое место в командном зачете.