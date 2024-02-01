Более тысячи лыжников зарегистрировались на Югорский лыжный марафон

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

В Ханты-Мансийске 6-7 апреля пройдет традиционный Югорский лыжный марафон,на него от спорсменов и любителей принято уже 1 100 заявок из 28 регионов России, Эстонии и Казахстана и, конечно же, Тюменской области.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при партнерстве с банком "Открытие" (входит в группу ВТБ).

Каждый третий зарегистрированный (355 человек) намерен пробежать "марафонскую" дистанцию, примерно столько же (390 человек) пройдет 5-километровый короткий участок трассы. Самому старшему участнику марафона – 80 лет, младшему – всего 1 год, его зарегистрировали родители.

В первый, основной день марафона – 6 апреля, на старт забегов свободным стилем на 5, 25 и 50 км планируют выйти 953 человека. На классическую гонку заявились 150 человек.

Онлайн-регистрация на сайте марафона продлится до конца марта, после этого, до 5 апреля, заявиться на участие в марафоне можно будет только лично в пункте выдачи стартовых номеров. Для участников с ранней регистрацией организаторы предусмотрели сниженные регистрационные сборы.

"Традиционно первыми регистрируются постоянные участники марафона и те, кто собирается пройти все 50 км дистанции вместе с легендами лыжного спорта. В этом году интерес ко второму дню марафона очевидно вырастет, так как гонка пройдет по новому маршруту – спортсмены пробегут полный 25-километровый круг в пойме реки, а затем выйдут в городской парк и финишируют в школе олимпийского резерва. Также новой для югорчан станет "Ретро гонка" с винтажным лыжным инвентарем на 7 км, которая тоже будет выходить в город", – отметил единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.