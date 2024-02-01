В Увате проведут два турнира для юных биатлонистов

Фото - ОСШОР Л.Н. Носковой

Село Уват с 3 по 6 февраля примет два турнира по биатлону - первенство Уральского Федерального округа и этап XII спартакиады учащихся России, в котором посоревнуются тюменские спортсмены 2005-2008 годов рождения. Конкуренцию им составят команды из всех субъектов Уральского федерального округа, сообщает депспорта ТО.

В первые дни февраля участники начнут подготовку к стартам, и уже с 3 февраля им предстоит показать свои силы в гонке и спринте на дистанции 6, 7,5, 10 и 12,5 км у юношей и на 4,5, 6, 7,5 и 10 км у девушек. Поболеть за спортсменов может любой желающий в биатлонном центре имени А. И. Тихонова по адресу: ул. Спортивная, 17. Старт с 10:00.

Замдиректора по спортивной работе ОСШОР Л.Н. Носковой Денис Бобин:

Не первый год подряд юные биатлонисты собираются в Увате на двух соревнованиях. Но участвовать там будут разные ребята. То есть те, кто выступит на первенстве в сборной, не сможет выступить на спартакиаде учащихся. Стартовать на забег они будут все вместе. Приглашаем посмотреть на выступление наших спортсменов!

Победители первенства УФО отправятся на всероссийские старты. Старшая группа поедет в Саранск в феврале, а младшая - в Чайковский в марте. Финальный этап спартакиады учащихся определит победителей в марте в Сочи.