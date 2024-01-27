МФК "Тюмень" встретится с сильным соперником в первом PARI-Кубке Лиги по мини-футболу

В Тюмени пройдет первый в истории PARI-Кубок Лиги по мини-футболу. Новый турнир пройдет в СК "Центральный" с 3 по 6 февраля.

На него претендуют восемь команд Суперлиги. На старте МФК "Тюмень" сыграет с "Газпромом-Югрой". Эта команда занимает вторую строку в турнирной таблице, наш клуб пока на седьмом месте.

Соперники встречались в 10-м туре чемпионата, в начале декабря. В обоих случаях победили югорчане, но с минимальным отрывом — 2:1 и 7:6.

Поединок между "Тюменью" и "Газпромом-Югрой" станет третьим в четвертьфинале, который пройдет 3 февраля. Игра начнется в 17 часов.

В 11 часов на паркет выйдут "Норильский Никель" (Норильск) и "Новая Генерация" (Сыктывкар, Коми), в 14 часов - "Ухта" (Коми) и ЛКС (Липецк). Последний матч игрового дня начнется в 20 часов: встретятся "КПРФ" из Москвы и "Синара" из Екатеринбурга.

На следующий день, 4 февраля, также в 11, 14, 17 и 20 часов пройдут полуфинальные поединки, пары определятся по результатам первого тура.

5 февраля в 18 часов состоится матч легенд по мини-футболу. А следующий день станет решающим.

6 февраля в 10.30 и 13.30 начнутся стыковые матчи, в ходе которых определятся обладатели с 5 по 8 места. В 16.30 стартует поединок за третье место.

Финал, который выявит победителя. Этот матч начнется в 19.30, сообщает Вслух.ру.