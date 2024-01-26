Бойцы ММА разного возраста встретятся на арене в Тюмени

Областные чемпионат и первенство по смешанному боевому единоборству (ММА) пройдут в детско-юношеской спортшколе №3 Тюмени (Садовая, 109/1) 27 и 28 января. Участие в них примут около ста спортсменов в пяти возрастных категориях - 12-13, 14-15, 16-17, 18-20 и старше 18 лет.

Предварительные поединки стартуют 27 января в 10:00. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 13:00. На следующий день, в 12:00, участников ждут финальные бои.

По итогам соревнований победители и призеры смогут получить или повысить спортивные разряды, а также отобраться в сборную, которая представит Тюменскую область на окружных соревнованиях. Они ожидаются в марте.

Президент федерации ММА Тюменской области Богдан Головков: