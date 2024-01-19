Тюменская сноубордистка стала бронзовым призером всероссийского турнира

В Москве состоялись ежегодные Всероссийские соревнования по сноуборду памяти Дарьи Гумен. На участие в дицсиплине "биг-эйр" собрались более 60 спортсменов с разных уголков страны. Из них тюменская спортсменка одиннадцати лет Виктория Дрейман завоевала бронзовую награду.

Кроме того, по итогам соревнований четверо наших спортсменов – Полина Федорова, Николай Малышенко, Максим Горобец и Владимир Янин отобрались на спартакиаду учащихся, которая пройдет в Сочи в феврале.

- В нашем Центре "Воронинские горки" мы делаем большой упор на подготовку самых юных спортсменов. Успешное выступлении Виктории и отбор на спартакиаду наших спортсменов – это результаты общих усилий. Дети быстро растут и отлично выступают на соревнованиях разного уровня, в том числе высокого. Ребята большие молодцы! - отметил тренер по сноуборду и заместитель директора по физкультурно-спортивной деятельности Алексей Козлов.

Стоит отметить, что дисциплина "биг-эйр" – одна из самых зрелищных в этом виде спорта. Сноубордист разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полёте разные трюки. Данную дисциплину относят к категории технического фристайла. Выступления участников оценивают по сложности трюков, динамике, "чистоте" и красоте исполнения.