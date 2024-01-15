Записаться на "Лыжню России-2024" можно на сайте госуслуг

10 февраля пройдет всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России", старт на всех площадках будет дан в 12:00. Участникам массового забега нужно подать заявку на Госуслугах.
В Тюменской области определены четыре площадки для проведения всероссийской массовой гонки. Она пройдет в четырех муниципалитетах: Тюмени, Тюменском районе, Ишиме и Тобольске.
Лыжников будут ждать:
в Тюмени на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе).
в Тюменском районе - поселок Боровский (ул. Трактовая, 2а).
В Тобольске на стадионе "Тобол" (пер. Рощинский, 69).
в Ишиме на автодроме ВОА "Автомобилист" на улице Гончарной.
В 2023 году открытая Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" побила все рекорды - на трассы в городах и селах региона вышли 10 235 участников разного возраста.
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