Записаться на "Лыжню России-2024" можно на сайте госуслуг

10 февраля пройдет всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России", старт на всех площадках будет дан в 12:00. Участникам массового забега нужно подать заявку на Госуслугах.

В Тюменской области определены четыре площадки для проведения всероссийской массовой гонки. Она пройдет в четырех муниципалитетах: Тюмени, Тюменском районе, Ишиме и Тобольске.

Лыжников будут ждать:

в Тюмени на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе).

в Тюменском районе - поселок Боровский (ул. Трактовая, 2а).

В Тобольске на стадионе "Тобол" (пер. Рощинский, 69).

в Ишиме на автодроме ВОА "Автомобилист" на улице Гончарной.

В 2023 году открытая Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" побила все рекорды - на трассы в городах и селах региона вышли 10 235 участников разного возраста.