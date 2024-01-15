Записаться на "Лыжню России-2024" можно на сайте госуслуг

17:30 15 января 2024
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10 февраля  пройдет всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России", старт на всех площадках будет дан в 12:00. Участникам массового забега нужно подать заявку на Госуслугах.

В Тюменской области определены четыре площадки для проведения всероссийской массовой гонки. Она пройдет в четырех муниципалитетах: Тюмени, Тюменском районе, Ишиме и Тобольске.

Лыжников будут ждать:

в Тюмени на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе). 

 в Тюменском районе - поселок Боровский (ул. Трактовая, 2а).

 В Тобольске на стадионе "Тобол" (пер. Рощинский, 69).

 в Ишиме на автодроме ВОА "Автомобилист" на улице Гончарной.

В 2023 году открытая Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" побила все рекорды - на трассы в городах и селах региона вышли 10 235 участников разного возраста.

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