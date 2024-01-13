Тюменскому ХК "Рубин" предстоит предпоследняя выездная серия чемпионата ВХЛ перед плей-офф

13 января, ХК "Рубин" начинает предпоследнюю выездную серию до плей-офф. С соперниками тюменская дружина уже встречалась на домашнем льду в октябре.

В субботу клуб сыграет с "Кристаллом" в Саратове. В понедельник, 15 января, наш клуб ждет "Буран" в Воронеже, проигравший по буллитам (2:3). 17 января в Ростове-на-Дону "Рубин" встретится с "Ростовом", которого ранее одолел всухую со счетом 4:0.

Завершит серию поединок с "Тамбовом" 19 декабря. Это единственный клуб, обыгравший "Рубин", но с минимальным отрывом — 1:0.

На данный момент "Рубин" - в лидерах турнирной таблицы Всероссийской хоккейной лиги. За 42 матча дружина заработала 66 очков. Было 29 побед, в том числе 24 — в основное время, одна в овертайме и четыре по буллитам. Из 13 проигрышей пять допущены в основное время, сообщает Вслух.ру.