Светлана Иванова возглавила правление федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области

Фото из Tg-канала Ивановой, https://t.me/SVIvanova_tmr

Экс-глава Тюменского района и председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова стала новым председателем правления федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области сообщает информцентр правительства ТО по итогам собрания членов областной федерации.

"Нам необходимо продолжить заниматься вопросами массовости, как в биатлоне, так и в лыжных гонках, расширять географию этих видов спорта, развивать спорт высших достижений, чтобы и в будущем прославлять наш регион значимыми победами", - прокомментировала свой новый статус Иванова.

На собрании Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона также обсудили увеличение количества занимающихся лыжными гонками и биатлоном, повышение качества подготовки спортсменов и тренеров; утверждили новый состав и численность членов правления организации. Директором региональной федерации лыжных гонок и биатлона единогласно избран Иван Курило.