Во всероссийской Тобольской гонке участвовать планируют около 130 лыжников

Лыжники России встретятся на 70-й Тобольской гонке, соревнования пройдут 2 3 и 24 декабря на стадионе "Тобол" (переулок Рощинский, 69).

Забеги стартуют в 11:00, открытие соревнований начнется в 16:00 в кванториуме (4-й микрорайон, строение 52). Там же пройдет награждение победителей первого дня состязаний.

О желании участвовать в гонках заявили 128 лучших лыжников из Тюменской, Кемеровской, Свердловской и Челябинской областей, Югры и Ямала. Заявки принимаются от спортсменов двух возрастных категорий – 2006-2007 г.р и 2005 г.р и старше. Им предстоит преодолеть дистанции 5 и 10 км классическим и свободным стилями.