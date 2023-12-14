Соревнования по прыжкам на батуте впервые проведут в Тюмени

12:00 14 декабря 2023
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Фото: Федерация прыжков на батуте Тюменской области

В Тюмени 16 и 17 декабря состоятся региональные чемпионат и первенство по прыжкам на батуте - в спорткомплексе "Викинг" выступят около 100 прыгунов от 7 лет и старше из Тюмени, Тобольска и Ханты-Мансийска.

Победителей и призеров определят в каждой возрастной группе и в каждой дисциплине - "Индивидуальные прыжки", "Акробатическая дорожка" и "Двойной минитрамп".

Старший тренер региональной сборной Наталья Ткачук: Впервые мы проводим областной турнир, привлекаем другие города и надеемся, что региональные состязания станут традиционными! Многие думают, что прыжки на батуте - это просто развлечение. Прыжки на батуте - сложно-координационный вид спорта, здесь важна точная концентрация, имеет большое значение то, как работает вестибулярный аппарат спортсмена.

Лучшие спортсмены попадут в сборную Тюменской области и отправятся на чемпионат и первенство Уральского федерального округа в феврале 2024 года.

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