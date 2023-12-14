Два всероссийских старта по ледолазанию пройдут в Тюмени

С 14 по 17 декабря на базе Центра туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) проходит чемпионат России по альпинизму и Всероссийские юношеские соревнования по альпинизму (ВЮС). Официальная церемония открытия соревнований запланирована на 16 декабря в 17.00. Закрытие – 17 декабря в 17.30.

14 декабря в 11.00 на трассы выйдут спортсмены ВЮС 11-12 лет, пройдут квалификационные испытания в дисциплинах “трудность” и “скорость”. В этот же день в 12.00 состоится старт квалификационных соревнований для ребят 13-15 лет.

15 декабря соревнования стартуют в 8:40. Спортсмены 11-12 лет, 16-18 и 19-21 лет пройдут квалификацию в обоих дисциплинах.

16 декабря в 8.00 пройдут заключительные старты на “трудность”.

17 декабря в 10.00 будет дан старт финальным лазаниям.

Всего в соревнованиях примут участие порядка 140 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Ленинградской, Свердловской, Томской, Тюменской областей, Республики Татарстан, Приморского и Красноярского краев.

Спортсмены должны будут справиться с вертикальными трассами, подготовленными специально для соревнований. Отметим, заливка 17-метровой “сосульки” проводилась профессиональной командой айсмейкеров даже при температуре -30`C.

Вход на мероприятие свободный. Зрители смогут наблюдать за мастерством альпинистов, их силой и выносливостью из-за специального ограждения.