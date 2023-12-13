В тюменских лыжных гонках в память об Анатолии Мельникове примут участие около 500 человек

16-17 декабря в Тюмени пройдут областные соревнования по лыжным гонкам памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Анатолия Мельникова. Участники встретятся на лыжной трассе спортивной школы №2 города Тюмени (ул. Барнаульская, 17/2 (экопарк "Затюменский"). Торжественное открытие назначено на 12:30.

Анатолий Мельников — мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР. В 1960 году Анатолий Николаевич выиграл зональные лыжные соревнования РСФСР, в 1962 году стал первым в Тюменской области Мастером спорта по лыжным гонкам, успешно выступал на различных соревнованиях, где стабильно показывал высокие результаты. Удостоен звания "Почетный мастер спорта СССР". В дальнейшем, работая тренером, воспитал таких известных спортсменов, как Виктор Низовских, Виктор Степанов, Михаил Новиков, Сергей Шестов и многих других. Долгие годы Мельников руководил деятельностью детско–юношеской спортивной школы областного спорткомитета. С 1998 года стало доброй традицией в Тюменской области проводить областные соревнования, посвященные этому выдающемуся человеку.

С каждым годом количество участников этих традиционных стартов растет. В этот раз ожидаются забеги более 500 лыжников разных возрастов. Среди них выступят друзья выдающегося спортсмена, бизнесмены, ветераны спорта, представители органов власти и просто поклонники лыжного спорта. Также в событии традиционно принимают участие гости региона.

16 декабря состязания откроет детский забег, в котором примут участие юные спортсмены до 8 лет. Следующим посоревноваться за звание лучших предстоит ребятам 9-14 лет, а также мужчинам и женщинам 30 лет и старше. Они выйдут на дистанции от 1 до 5 км в зависимости от возраста и пола.

17 декабря испытать себя на лыжне предстоит юношам и девушкам 15-18 лет, а также мужчинам и женщинам 19-29 лет. Они покажут свое мастерство на дистанции 5 км.

Помимо физической активности участников мероприятия ожидает и интеллектуальная викторина о спорте.

Также важно отметить, что параллельно с памятными стартами пройдут соревнования, посвященные 75–летию геологии Тюменской области.