Всероссийские соревнования по биатлону стартуют в Тюменской области

Всероссийские соревнования по биатлону начнутся 14 декабря в Уватском районе. На лыжню биатлонного центра имени А. И. Тихонова выйдут 190 атлетов от 19 до 21 года.

В соревнованиях участвуют спортсмены из Тюменской, Московской, Кировской, Челябинской, Рязанской областей, Красноярского, Пермского и Алтайского краев, а также республик Башкортостан, Татарстан, Коми, Мордовия и Удмуртия.

Состязания пройдут при благоприятных погодных условиях — температуре воздуха от -20 градусов и выше. В противном случае забеги назначат на другой день.

Программа соревнований: 14 декабря — гонки на дистанциях 15 и 12,5 км в зависимости от пола; 16 декабря — спринтерские гонки на 10 км среди юниоров и 7,5 км — юниорок; 17 декабря — гонка преследования. Парни побегут 12,5 км, а девушки — 10 км.