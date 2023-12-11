Российские лыжники в Тюмени примут участие в юниорских гонках

Фото ГАУ ТО «ЦСП»

12 декабря в Тюмени стартуют всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 19-20 и 21-23 лет. Они продлятся до 17 декабря. Состязания пройдут в "Жемчужине Сибири", сообщает депспорта ТО.

Испытать себя на лыжне предстоит 400 спортсменам из 40 субъектов РФ, в том числе 30 представителям нашего региона.

Согласно программе соревнований, 12 и 13 декабря спортсмены продемонстрируют свои навыки в дисциплине "Спринт, свободный стиль" на дистанции 1,7 км.

14 и 15 декабря лыжники встретятся на гонке классическим стилем. Участники старшей возрастной категории и юниоры 19-20 лет пробегут 10 км, а юниорки 19-20 лет – 5 км.

16 и 17 декабря спортсмены выйдут на масс-старт свободным стилем. Им предстоит преодолеть дистанцию в 20 км.

При проведении соревнований будут учитываться температурные условия. В случае сильного мороза забеги перенесут на другие дни. Об этом станет известно в день состязаний.

Исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Иван Курило: