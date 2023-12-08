Делегация Тюменской области участвует в конгрессе "Росструдспорт"

С 6 до 8 декабря в Санкт-Петербурге при участии Минспорта РФ и Российского студенческого спортивного союза проходит конгресс "Росструдспорт" - единая площадка для эффективного взаимодействия профессионального сообщества по вопросам студенческого спорта. Отправилась на конгресс и делегация Тюменской области. В нее вошли представители спортивной отрасли и студенты ТюмГУ.

В этом годуконгресс объединил всероссийские форумы "Взгляд в будущее: фиджитал технологии в высшем образовании" и "Актуальные вопросы развития студенческого спорта".

6 декабря гости конгресса приняли участие в первом форуме "Взгляд в будущее: фиджитал технологии в высшем образовании", в рамках которого обсудили технологические тренды в спорте и их развитие, разработку спортивных технологий через стартапы, развитие фиджитал спорта в университетах, высказались на панельной дискуссии "Кадры будущего для технологичных видов спорта", посетили семинар "Влияние спортивных технологий на спортивные результаты" и многое другое.

7 и 8 декабря участников ожидает десятый по счету форум "Актуальные вопросы развития студенческого спорта" – традиционное деловое мероприятие для профессионального сообщества студенческого спорта, нацеленное на обсуждение приоритетных направлений, целей и задач развития студенческого спорта до 2030 года в различных аспектах: от деятельности студенческих спортивных клубов и студенческих спортивных лиг до научного и кадрового потенциала студенческого спорта. Представители региона посетят ряд семинаров, дискуссионных площадок, дебатов, пообщаются с экспертами.