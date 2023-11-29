Легкоатлеты со всей страны соберутся в Тюмени на традиционный турнир

Всероссийские соревнования по легкой атлетике "Матчевая встреча городов Сибири и Урала" пройдет 2 и 3 декабря в Легкоатлетическом манеже Тюмени по адресу: ул. Луначарского, 12, начало турнира с 10 утра.

Участие в турнире примут более 500 спортсменов из Тюменской, Челябинской, Омской, Новосибирской, Свердловской, Томской и других областей России, которых разделят на две группы в зависимости от возраста. В первую войдут юноши и девушки до 16 лет, а во вторую – юноши и девушки до 18 лет. Кроме того, участники посоревнуются в командном зачете. Исполнительный директор федерации легкой атлетики Тюменской области Максим Важенин отметил, что соревнования проводятся ежегодно с 1989 года, а с этого года стали всероссийскими.

Они будут проводиться по нескольким дисциплинам – бег на 60, 600 и 2000 метров, а также бег на 60 метров с барьерами, 300 и 1000 метров. Помимо этого, спортсменов ожидают прыжки в высоту, длину и тройной прыжок.

Фото - Федерация легкой атлетики Тюменской области