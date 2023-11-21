Тюменские спортсмены сыграют в керлинг на колясках

В рамках проекта "Синергия особого спорта" в Тюмени 2 декабря пройдет турнир по керлингу, участвовать в нем будут спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата

Организатор турнира - спортивно-оздоровительный клуб инвалидов "Шанс". В этом году проходящие в четвертый раз соревнования снова будут посвящены памяти Никиты Меркушина, председателя клуба "Шанс", мастера спорта России, основателя керлинга на колясках в Тюмени.

На льду "Титана" (Воронинские горки, 156а) встретятся шесть смешанных команд (мужчины и женщины). По результатам состязаний будут определены три лучших команды. Также будут определены победители в номинациях "Лучший скип" и "Лучший игрок турнира".

Зрители, болельщики и любители керлинга смогут прийти на ледовую арену и поддержать команды. Начало турнира - в 14.15.