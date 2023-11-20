Тюменская боксерка стала чемпионкой Европы

09:29 20 ноября 2023
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Тюменская спортсменка Альбина Молдажанова стала чемпионкой Европы среди девушек до 22 лет по боксу - в финале она была сильнее соперницы из Германии, сообщил губернатор Александр Моор.

"Альбина родом из уватского поселка Демьянка. Она несколько лет целенаправленно шла к этому результату. Были бронзовые и серебряные медали национального чемпионата. А теперь заслуженное золото Европы, где наши выступают с российским флагом и гимном. Поздравляю Альбину и весь тренерский штаб с блестящей победой", - написал глава региона в совем Telegram-канале. 

Теги: бокс , женщины , Чемпионат Европы
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