Тюменская боксерка стала чемпионкой Европы

Тюменская спортсменка Альбина Молдажанова стала чемпионкой Европы среди девушек до 22 лет по боксу - в финале она была сильнее соперницы из Германии, сообщил губернатор Александр Моор.

"Альбина родом из уватского поселка Демьянка. Она несколько лет целенаправленно шла к этому результату. Были бронзовые и серебряные медали национального чемпионата. А теперь заслуженное золото Европы, где наши выступают с российским флагом и гимном. Поздравляю Альбину и весь тренерский штаб с блестящей победой", - написал глава региона в совем Telegram-канале.