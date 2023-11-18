ФК "Тюмень" проведет две последние выездные игры в 2023 году

ФК "Тюмень" остается провести два выездных матча до зимнего перерыва в сезоне МЕЛБЕТ-Первой лиги.

В пятницу футболисты "Тюмени" вылетели в Махачкалу, где в субботу сыграют с местным "Динамо". В первом матче команды разошлись со счетом 0:0. Для нашего клуба это был первый подобный результат в нынешнем сезоне, еще один поединок без голов был с московским "Торпедо" в октябре.

25 ноября "Тюмень" ждет "Ленинградец", который ранее всухую проиграл на стадионе "Геолог" - 4:0. До этого соперник допускал не более трех мячей в свои ворота.

Отметим, что возвращение в Первую лигу для "Тюмени" проходит успешно. После 18-го тура клуб закрепился на первом месте в турнирной таблице с 35 набранными очками.

Беспроигрышная серия для команды длится 10 матчей, в последнем "Тюмень" обыграла "Кубань" из Краснодара со счетом 3:0, сообщает Вслу.ру.