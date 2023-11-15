Два проекта тюменских НКО вошли в топ-100 Фонда президентских грантов

Лучших выбирали из 4 000 инициатив, поддержанных Фондом президентских грантов по всей стране. В рейтинг попали следующие тюменские проекты:
"Ранняя помощь детям и семьям" от АНО "Новые горизонты" — распространение системы ранней помощи детям, находящимся в группе риска, а также детям в возрасте до 5 лет, уже имеющим ограниченные возможности здоровья, проживающим в Тюмени и Тюменском районе. Помощь оказана 50 семьям.
"Свежий ветер: парусный спорт для людей с инвалидностью" — проект Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов оказывает реабилитационный эффект, способствует переоценке жизненных позиций, расширяет круг общения, стимулирует мощнейший эмоциональный подъем. Участниками стали около 200 человек.
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