В Тюмени прошли всероссийские соревнования по спортивной аэробике "Тюменский меридиан"

В состязаниях на гибкость и прыгучесть выступили более 700 спортсменов из 25 городов и 13 регионов России: Республика Хакассия, Пермский край, Свердловская область, Новосибирская область, Омская область, ХМАО- Югра, ЯНАО, Приморский край, Красноярский край, Ростовская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург.

Спортсменки соревновались в трех возрастных категориях: 12-14, 15-17, 18 лет и старше. В составе сборной команды Тюменскую область в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет представляли 16 спортсменов детско-юношеского центра "Авангард", тренер - Светлана Шарафутдинова.

Спортсмены выступили в дисциплинах: "индивидуально - девушки", "трио", "гимнастическая платформа".

В возрастной группе 15-17 лет по направлению "Гимнастическая платформа" 1 место заняли: Эльвина Галеева, Варвара Пискунова, Валерия Новикова, Лада Гуськова, КМС по спортивной аэробике Полина Козлова, Юлия Полуянова, Анастасия Ярунова, Александр Быстрицкий, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмени.