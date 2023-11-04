МФК "Тюмень" сыграет с новосибирским "Сибиряком"

1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу стартует в выходные. МФК "Тюмень" проведет этот этап с "Сибиряком" из Новосибирска. Домашний поединок состоится 5 ноября в 19 часов в СК "Центральном". Билеты есть в продаже, владельцы абонементов смогут попасть на трибуны бесплатно.

МФК "Тюмень" принимал "Сибиряк" в октябре, в рамках пятого тура Pari-Суперлиги и одержал две победы с разгромным счетом — 6:1 и 7:3.

В Кубке России в четвертьфинал пройдет лучшая команда по итогам двух встреч. По регламенту первые игры 1/8 Кубка состоятся 4-5 ноября, ответные матчи – 24–26 ноября. Четвертьфиналы будут сыграны 8–9 декабря и 6–7 января 2024 года, сообщили в пресс-службе нашего клуба, сообщает Вслух.ру.