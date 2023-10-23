На карте Тюменской области отмечено 350 точек активного долголетия

В октябре на портале "Старшее поколение" появилась вкладка "Точки активного долголетия в Тюменской области".Специалисты регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации собрали на одном ресурсе полезную информацию для пенсионеров - жителей всех муниципалитетов.

Деятельность центра соответствует основным направлениям нацпроекта "Демография", регионального проекта "Старшее поколение".

"Точки активного долголетия – места притяжения людей старшего возраста. Они располагаются на базе учреждений социального обслуживания, культуры, спорта, здравоохранения, а также общественных организаций. В настоящий момент жители региона могут найти на портале перечень организаций, предлагающих занятия в сфере образования, спорта и творчества, с указанием адреса. Сегодня мы располагаем данными о 350 точках активного долголетия, на которых представлены более 80 видов активностей для людей "серебряного" возраста", - подчеркнула заместитель директора по социальной работе центра активного долголетия Светлана Малахова.

Наряду с популярными и привычными занятиями как рисование, пение, суставная гимнастика, скандинавская ходьба, краеведение и английский язык в муниципальных образованиях представлены необычные виды активностей. Так, в Тобольске представители пенсионеры могут освоить гончарное дело, в Сладковском районе - научиться бильярду, в Казанском районе - заняться аквааэробикой, в Вагайском районе - приобрести навыки спортивной рыбной ловли, в Упровском районе - увлечься джутовой филигранью и карвингом, а в Тюменском районе - обучиться ковроткачеству.

Реестр точек активного долголетия уже апробировали пользователи портала "Старшее поколение". "Это очень удобный ресурс! Информация разбита по районам. Можно сразу увидеть адреса учреждений, контактные телефоны, перечень предлагаемых занятий. Я выбрала занятие по душе, перешла по ссылке на сайт организатора, посмотрела все, что было интересно. Очень важно, что в перечне указаны актуальные номера телефонов, без проблем связалась со специалистом и сразу же записалась на занятия!" - поделилась тюменка Ангелина Вячеславовна.

Ознакомиться с перечнем точек активного долголетия можно на портале Узнать подробную информацию о реализации системы активного долголетия в тюменской области можно, позвонив по телефону: 8 (3452) 51-50-51.