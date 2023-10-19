Путин дал старт работе центра гимнастики в Тобольске

Президент России Владимир Путин (по ВКС) и губернатор Тюменской области Александр Моор в четверг совместно открыли центр гимнастики в городе Тобольске, церемония состоялась в рамках XI международного форума "Россия — спортивная держава".

“Открытие центра гимнастики в городе Тобольске - очень важное и значимое событие для всего нашего региона. Это центр построен благодаря федеральному проекту "Спорт норма жизни", благодаря комплексной программе развития городской среды "Тобольск настоящий" и благодаря нашему многолетнему и стратегическому партнёру компании "Сибур", - доложил президенту Александр Моор.

В многофункциональном спорткомплексе смогут тренироваться до 750 юных спортсменов, его площади и оборудование позволяют проводить не только местные, но и межрегиональные, всероссийские соревнования.

В центре гимнастики на площади почти в 4,8 тысячи квадратных метров оборудованы гимнастический зал c зрительскими местами на 350 человек, четыре зала для хореографии, фитнеса и школы раннего развития детей 2-4 лет площадями, зал для занятий детей с ОВЗ и зал индивидуальной подготовки.

"Я желаю ребятам, спортсменам, тренерам использовать по максимуму этот объект, тренироваться, развиваться, добиваться больших результатов и прославлять Тобольск и Тюменскую область”, - обратился перед открытием к тоболякам Моор.