Спортшкола Луизы Носковой отметит десятилетний юбилей

В 2023 году областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой отмечает свой юбилей – 10 лет. Празднование пройдет 4 октября с 16:00 до 18:00 в аудитории им. Потапова В.Н. Института физической культуры ТюмГУ.

Участниками мероприятия станут выпускники спортивной школы, почетные гости, партнеры, воспитанники и сотрудники учреждения. В программе праздника - награждения в честь юбилейной даты учреждения, а также посвящение новичков в воспитанники ОСШОР.

В коллективе школы работают квалифицированные тренеры – преподаватели по лыжным гонкам и биатлону. Среди них 4 имеют звание "Заслуженный тренер России", один серебряный призер Олимпийских игр по биатлону, 5 являются выпускниками спортивных классов.

За 10 лет работы в стенах учреждения подготовлено 82 мастера спорта России (54 по биатлону, 28 – по лыжным гонкам), 251 кандидат в мастера спорта России (111 по биатлону, 140 по лыжным гонкам).

У спортивной школы имеется своя атрибутика, флаг, логотип и слоган: "Дорога к олимпийским медалям начинается здесь!". За 10 лет родились и активно поддерживаются традиции школы: "Посвящение в воспитанники", "Капсула времени", ежегодный конкурс "Лучший воспитанник года".