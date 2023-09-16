Чемпионат России по биатлону в Тюмени покажет "Матч ТВ" и СБР

Трансляцию Чемпионата России по биатлону в Тюмени проведут на телеканале "Матч ТВ". Из-за реконструкции центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" гонки пройдут без зрителей.
Соревнования можно смотреть на "Матч ТВ" и ютуб-канале Союза биатлонистов России.
Расписание трансляций (время местное):
Спринт, мужчины – 16 сентября, 11:00;
Спринт, женщины – 16 сентября, 14:00;
Эстафета, мужчины – 17 сентября, 11:00;
Эстафета, женщины – 17 сентября, 14:00;
Гонка 20 км, мужчины – 19 сентября, 11:00;
Гонка 15 км, женщины – 19 сентября, 14:00.
Шеф-оператор спортивных трансляций Петр Куракин сообщил, что снимать состязания будет 21 камера.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru