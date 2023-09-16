Чемпионат России по биатлону в Тюмени покажет "Матч ТВ" и СБР

21:00 15 сентября 2023
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Трансляцию Чемпионата России по биатлону в Тюмени проведут на телеканале "Матч ТВ". Из-за реконструкции центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" гонки пройдут без зрителей.

Соревнования можно смотреть на "Матч ТВ" и ютуб-канале Союза биатлонистов России.

Расписание трансляций (время местное):

Спринт, мужчины – 16 сентября, 11:00;

Спринт, женщины – 16 сентября, 14:00;

Эстафета, мужчины – 17 сентября, 11:00;

Эстафета, женщины – 17 сентября, 14:00;

Гонка 20 км, мужчины – 19 сентября, 11:00;

Гонка 15 км, женщины – 19 сентября, 14:00.

Шеф-оператор спортивных трансляций Петр Куракин сообщил, что снимать состязания будет 21 камера.

Теги: биатлон
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