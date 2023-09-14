Тюменские скалолазки успешно выступили на открытых всероссийских соревнованиях

В Москве состоялось первенство России по скалолазанию среди спортсменов от 14 до 19 лет. В открытых соревнованиях приняли участие 50 скалолазов из России, Белоруссии, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Эквадора. По итогам состязаний две тюменки привезли в копилку областной столицы золотую и серебряную медали.

В первый день соревнований в дисциплине "лазание на скорость" среди девушек в возрастной категории 14-15 лет победу одержала Евгения Лысенко, а Лейла Брусованская заняла второе место.

10 сентября состоялся финал первенства в дисциплине "двоеборье". Сильнейшие спортсмены, отобранные по итогам двухдневной квалификации, смогли поучаствовать в новом олимпийском виде спорта. "Двоеборье" объединил "боулдеринг" и "лазание на трудность". Было необходимо пройти короткие сложные трассы, организованные на отвесных возвышенностях без страховки (только маты), и подняться на трассе до топа на время.

По итогам финала Евгения Лысенко заняла шестое место, а Лейла Брусованская стала седьмой. Среди юношей в возрастной категории 14-15 лет тюменец Аяз Тимшанов занял пятое место.