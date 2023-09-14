В Ишиме подведут итоги региональной спартакиады среди допризывников

В Ишиме 14 и 15 сентября пройдет завершающий IV этап Спартакиады среди допризывной молодежи, посвященной памяти Григория Турубарова.

Каждый год эти соревнования посвящают памяти погибших земляков. В этом году они проводятся в память о капитане гвардии, командире группы снайперов 45-й бригады специального назначений Воздушно-десантных войск Григории Константиновиче Турубарове, погибшем при исполнении воинского долга во время спецоперации на территории Украины.

На базе ишимских спортивных комплексов соберется 13 команд из Тюменской области — города Ишима, Тобольска, Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, Абатского, Аромашевского, Викуловского, Ишимского, Казанского, Упоровского, Юргинского и Ялуторовского районов. В каждой команде - шесть юношей 14-17 лет и их руководитель.

В турнирном этапе спортсменов ждет ныряние в длину, метание гранаты на точность и дальность, марш-бросок на 5 км.

В предстоящих финальных соревнованиях IV Спартакиады выяснится, какая из команд заберет переходящий кубок победителя. Общекомандное место будет определено по сумме итоговых мест всех прошедших этапов.

В прошлом году в спартакиаде по итогам всех этапов победу одержала команда из Ишима.