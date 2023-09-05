Тюменский роллер привез "серебро" с международного турнира

Конец лета и начало осени скейтбордисты и роллеры отметили на Международном фестивале Grand Skate Tour-2023 в московском парке Горького - 5000 представителей 40 стран демонстрировали всю многогранность скейтбординга и роллер-спорта.

Спортсмены Тюменской области не остались в стороне. Тренеры Андрей Мельников, Алексей Козлов и Тимофей Люляков со своими воспитанниками приняли участие в мастер-классах, образовательных семинарах, совместных тренировках любителей и профессионалов, выставках, посвященных этим видам спорта, и, конечно, в соревнованиях. Впервые за три года существования фестиваля тюменцам удалось взойти на пьедестал почета.

По итогам состязаний роллеров-профессионалов тюменец Кирилл Кочетков стал обладателем серебряной награды.

"У меня не было соревновательного настроя, я был очень расслаблен и просто наслаждался атмосферой и катанием. Вокруг хорошие люди, которые поддерживают, у меня отличное настроение, я в хорошей форме – все карты сложились. Это и помогло мне хорошо выступить. Наверное, впервые удалось войти в призовую тройку без какого-либо напряжения. Еще одним радостным событием стало то, что моя воспитанница из Москвы стала победительницей в детской номинации, поэтому фестиваль завершился для меня на очень позитивной ноте", - поделился Кирилл Кочетков.

Важно отметить 13-летнюю тюменскую спортсменку Раду Терещенко. Несмотря на юный возраст, девочке удалось продемонстрировать все свое мастерство, обойти взрослых участниц фестиваля и стать четвертой в соревнованиях скейтбордистов.