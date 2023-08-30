Тюменские студенты достойно представили регион на фестивале университетского спорта

Тюменские студенты завершили выступления на международном фестивале университетского спорта "Екат2023". Участие в фестивале приняли спортсмены из университетов 36 стран. На счету тюмеских студентов 2 золотые медали, 6 серебряных и 3 бронзовых. С успехом спортсменов поздравил губернатор региона Александр Моор, сообщает депспорта ТО.

В сборной Тюменского государственного университета в дзюдо серебряная медаль у Любовь Тимофейчевой, бронзовая - у Шамсутдина Умаева. В боксе в весовой категории 92+ кг на высшую ступень пьедестала почета поднялся Эмин Хатаев. В плавании успех праздновала Елизавета Клеванович. На ее счету - золото на дистанции 50 метров вольным стилем и серебро на 100-метровой дистанции. Егор Юрченко в баттерфляе на 50 и 100 метров оформил серебряный "дубль". Добавили свои награды в копилку пловцов Ангелина Шелест (серебро, 50 метров на спине) и Данил Жуков (бронза, 200 метров брассом).

На международном фестивале было представлено и Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. Его курсанты тоже сделали свой вклад в медальную копилку: в самбо в весовой категории до 98 кг серебро завоевал Артем Михеев, а в дзюдо Буян-Херел Санаа в категории до 73 кг показал бронзовый успех.

Наградами в дзюдо отметились и воспитанники тюменского спорта, которые выступали за Волгоградскую государственную академию физической культуры: Джавад Гусейнов стал обладателем серебра, а Алина Сергеева — бронзы.