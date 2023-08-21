Тюменская сборная на Всероссийской спартакиаде в Перми заняла четвёртое место

В Перми завершилась VII Всероссийская спартакиада среди трудящихся, в этом году она посвящена 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта Российской Федерации.

На старт соревнований вышли более 600 спортсменов – представителей трудовых коллективов из 25 регионов России. Лучших определяли в десяти видах спорта. Честь Тюменской области защищали 30 спортсменов.

В итоге на счету сборной региона девять медалей.

Победителями в волейболе стали спортсмены ООО "Газпромнефть-Ямал". В финале они обыграли команду Ямало-Ненецкого АО.

Тюменские баскетболисты из ООО "Газпромнефть-Заполярье" в соревнованиях по баскетболу 3х3 завоевали бронзу.

В гиревом спорте в личном зачете Ольга Соловьева завоевала золотую медаль, а на счету Константина Бакума и Евгения Козлятина – бронзовые награды. Все спортсмены представляют ООО "РН-Уватнефтегаз".

Бронзовую награду принесли в медальную копилку региона теннисисты, которые также представляют ООО "РН-Уватнефтегаз".

Семья Серебряковых из Ишимского района в состязаниях спортивных семей выиграла сразу три награды: золото в легкоатлетической эстафете, бронзу в настольном теннисе и серебро - в общем зачете спартакиады.

В общекомандном зачете тюменская сборная стала четвертой, уступив командам Ямала, Краснодарского края и Пензенской области. Замыкает пятерку лидеров коллектив из Свердловской области.