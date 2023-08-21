Тюменская сборная на Всероссийской спартакиаде в Перми заняла четвёртое место

В Перми завершилась VII Всероссийская спартакиада среди трудящихся, в этом году она посвящена 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта Российской Федерации.
На старт соревнований вышли более 600 спортсменов – представителей трудовых коллективов из 25 регионов России. Лучших определяли в десяти видах спорта. Честь Тюменской области защищали 30 спортсменов.
В итоге на счету сборной региона девять медалей.
Победителями в волейболе стали спортсмены ООО "Газпромнефть-Ямал". В финале они обыграли команду Ямало-Ненецкого АО.
Тюменские баскетболисты из ООО "Газпромнефть-Заполярье" в соревнованиях по баскетболу 3х3 завоевали бронзу.
В гиревом спорте в личном зачете Ольга Соловьева завоевала золотую медаль, а на счету Константина Бакума и Евгения Козлятина – бронзовые награды. Все спортсмены представляют ООО "РН-Уватнефтегаз".
Бронзовую награду принесли в медальную копилку региона теннисисты, которые также представляют ООО "РН-Уватнефтегаз".
Семья Серебряковых из Ишимского района в состязаниях спортивных семей выиграла сразу три награды: золото в легкоатлетической эстафете, бронзу в настольном теннисе и серебро - в общем зачете спартакиады.
В общекомандном зачете тюменская сборная стала четвертой, уступив командам Ямала, Краснодарского края и Пензенской области. Замыкает пятерку лидеров коллектив из Свердловской области.
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