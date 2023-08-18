Второй этап первенства Тюменской области соберет юных биатлонистов

В Заводоуковске на базе биатлонно-лыжного комплекса "Сосновый бор" (улица Братская, 8а) пройдёт первенство Тюменской области по летнему биатлону. Состязания состоятся 19 и 20 августа, начало в 10:00.

Участие в стартах примут более 80 сильнейших биатлонистов из Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Ялуторовска, Увата и Заводоуковского городского округа.

На старт выйдут участники в двух возрастных группах: 13-14 и 15-16 лет. В первый день состоится спринт - гонка с двумя огневыми рубежами. Во второй день юные спортсмены выйдут на индивидуальную гонку на лыжероллерах со стрельбой на четырех огневых рубежах.

"Концентрация при стрельбе – это самое сложное. Не всегда мне это удается, но я постараюсь довести ее до идеала. Надеюсь, погода этому поспособствует", - поделилась участница соревнований Елизавета Хохлова из Заводоуковска.

Финал областных соревнований пройдет в рамках первенства Тюменской области с 11 по 13 сентября.

По итогам первого этапа в командном первенстве среди юношей и девушек 15-16 лет победу одержала команда Тюменского района, второе место занял коллектив из Заводоуковского городского округа, а третье место - команда из Уватского района.

Среди юношей и девушек 13-14 лет на первом месте оказалась команда Заводоуковского городского округа, второе место взяла команда из Уватского района, тройку призеров замкнул спортивный коллектив из Тюменского района.