Второй этап первенства Тюменской области соберет юных биатлонистов

В Заводоуковске на базе биатлонно-лыжного комплекса "Сосновый бор" (улица Братская, 8а) пройдёт первенство Тюменской области по летнему биатлону. Состязания состоятся 19 и 20 августа, начало в 10:00.
Участие в стартах примут более 80 сильнейших биатлонистов из Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Ялуторовска, Увата и Заводоуковского городского округа.
На старт выйдут участники в двух возрастных группах: 13-14 и 15-16 лет. В первый день состоится спринт - гонка с двумя огневыми рубежами. Во второй день юные спортсмены выйдут на индивидуальную гонку на лыжероллерах со стрельбой на четырех огневых рубежах.
"Концентрация при стрельбе – это самое сложное. Не всегда мне это удается, но я постараюсь довести ее до идеала. Надеюсь, погода этому поспособствует", - поделилась участница соревнований Елизавета Хохлова из Заводоуковска.
Финал областных соревнований пройдет в рамках первенства Тюменской области с 11 по 13 сентября.
По итогам первого этапа в командном первенстве среди юношей и девушек 15-16 лет победу одержала команда Тюменского района, второе место занял коллектив из Заводоуковского городского округа, а третье место - команда из Уватского района.
Среди юношей и девушек 13-14 лет на первом месте оказалась команда Заводоуковского городского округа, второе место взяла команда из Уватского района, тройку призеров замкнул спортивный коллектив из Тюменского района.
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