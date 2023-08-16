Тюменские дзюдоисты Тимофейчева и Умаев выступят на фестивале университетского спорта

Международный фестиваль университетского спорта стартует в Екатеринбурге 19 августа. Тюменскую область в составе сборной команды ТюмГУ на турнире представят 19 спортсменов. Они выступят в трех видах, одним из них будет дзюдо - честь региона будут защищать воспитанники ЦПСР "Тюмень-дзюдо" Любовь Тимофейчева и Шамсутдин Умаев.

Оба спортсмена показывали отличные результаты в этом году. Так, Любовь Тимофейчева на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет взяла серебряную награду, а на международных соревнованиях Russian judo Tour в Челябинске заняла второе место. Шамсутдин Умаев в 2023 стал победителем первенства России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет в Екатеринбурге.

"В фестивале примут участие еще три тюменских дзюдоиста: Алина Сергеева и Джавад Гусейнов – студенты волгоградского вуза, и Буян-Херел Санаа – студент ТВВИКУ. Будем болеть и поддерживать всех наших ребят! " – поделился старший тренер Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" Андрей Вуколов.

Спортивный фестиваль объединит 14 видов: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивную борьбу, теннис, тхэквондо, художественную гимнастику. Участие в нем примут спортсмены из университетов 36 стран. В их числе Азербайджан, Аргентина, Армения, Беларусь, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Ирак, Иран, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Куба, Мексика, Монголия, Сербия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Эквадор, Южная Осетия и другие.

Организаторы фестиваля приглашают зрителей и болельщиков лично поддержать спортсменов. Стоимость билетов - от 80 рублей. Узнать расписание и купить билеты можно здесь.