В Тюменской области прошли Всероссийские игры "Без права на ошибку"

На базе "Аванпоста" и ТВВИКУ прошли Всероссийские военно-спортивные игры "Без права на ошибку". Участие в них приняли 15 команд из Тюменской и Челябинской областей.

Юнармейцы попробовали свои силы в трех испытаниях. В теоретическом этапе ребята прошли тестирование, в котором проверили свои знания в области огневой, инженерной, строевой, медицинской подготовок и воинского устава. В этот же день организаторы провели для участников мастер-классы по стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Во второй день на полигоне ТВВИКУ ребята приступили к практическому этапу. Они пробежали марш-бросок, в котором прокладывали проход в минно-взрывных заграждениях, штурмовали укрепления противника, оказывали первую помощь пострадавшим и практиковались в стрельбе из автомата и пистолета.

Третий день для курсантов стал самым сложным. В полной экипировке они преодолели полосу препятствий из восьми соревновательных точек.Ребята обезвредили "мины", поразили мишень на наблюдательной вышке, провели разведку с помощью квадрокоптера, преодолели задымленный участок местности, оказали помощь пострадавшему, поразилицели "гранатами" и "подорвали" воздушное судно.

Победителями игр стала команда центра "Аванпост" (Тюмень), второе место заняла команда Заводоуковского городского округа, третье место досталось коллективу филиала Центра военно-спортивной подготовки "ВОИН" (Тюмень).