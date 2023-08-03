Во всероссийском рейтинге ГТО Тюменская область поднялась на четвертую строчку

Подведены итоги работы по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за второй квартал 2023 года. За этот период обладателей знаков отличия ГТО в Тюменской области стало больше, и рассказывать в СМИ о самом комплексе и о людях, принимающих участие в сдаче нормативов, стали чаще, чем в предыдущем квартале. Благодаря этому регион поднялся с 8 строчки на 4 и укрепил лидерские позиции во Всероссийском рейтинге ГТО.

Лидером областного рейтинга ГТО вновь стал Аромашевский муниципальный район. Подтянувшись по некоторым критериям, он улучшил свои показатели, сместив лидирующий по итогам 1 квартала Упоровский район на третье место.

Вторую строчку регионального рейтинга занял Абатский район, он поднялся на 6 позиций.

Хорошие результаты во 2 квартале продемонстрировали Викуловский, Тобольский, Ялуторовский и Ярковский районы. По сравнению с 1 кварталом 2023 года муниципалитеты поднялись на 7 позиций, заняв 4, 7, 18 и 19 места соответственно, а Ишимский муниципальный район прибавил 6 позиций и занял 13 строчку.

Также среди усиливших свою работу по всем критериям можно выделить Казанский и Уватский районы.