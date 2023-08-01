Ишимские мальчишки заняли третье место в турнире "Кожаный мяч"

Команда спортшколы Ишима, защищавшая честь региона на всероссийских соревнованиях по футболу "Кожаный мяч" заняла третье место, для ребят это были первые столь серьёзные соревнования, отметил их тренер Сергей Бикин.
Финал всероссийских соревнований среди юношей 2012-2013 годов рождения проходил в городе Салават ( Башкирия), участие в нем приняли 16 команд со всей страны.
Ишимцам удалось одержать победу над москвичами (3:0), но в полуфинале они уступили команде Кировской области со счетом 1:2. В борьбе за третье место ребята обошли соперников из Калмыкии, забив решающие голы в серии пенальти (3:1) и тем самым отстояв свои заслуженные бронзовые медали.
Тренер ишимцев Сергей Бикин отмечает, что ребята выступили достойно, несмотря на то, что это их первые столь серьезные соревнования:
Спортсмены показали хорошие навыки и уверенно шли к победе. Чуть-чуть не хватило удачи. Но они все равно молодцы, особенно Тимур Сафаров. Он играет на позиции вратаря и на серии пенальти продемонстрировал все свое мастерство. Прошедший турнир показал, что мы движемся в правильном направлении и дал мотивацию стремиться к большему. Сейчас мы играем в открытом кубке Тюменской области и готовимся к предстоящему региональному первенству.
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