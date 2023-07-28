Новый областной конкурс организаций физкультурно-спортивной направленности пройдёт в сентябре

В Тюменской области пройдет заочный конкурс среди организаций физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2022/2023 учебный год.

Конкурс проводится с 1 по 30 сентября 2023 г. с целью выявления лучших организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, по трем номинациям:

Номинация № 1 – "Лучшая муниципальная организация дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая дополнительные общеобразовательные программы по 3 и более видам спорта".

Номинация № 2 – "Лучшая муниципальная организация дополнительного образования, реализующая дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта".

Номинация № 3 – "Лучшая спортивная школа".

Документы для участия в конкурсе необходимо направить по 5 сентября 2023 года в бумажном варианте по адресу: г. Тюмень, ул. Щорса, 5 (ГАУ ТО ""ЦПСР и ССК") и обязательно продублировать в электронном виде на адрес электронной почты metod-osdushor72@mail.ru, metod-sportrezerv@obl72.ru.

Победители номинаций № 1 и 2 получают право участия во Всероссийском конкурсе среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2022/2023 учебный год.

Положение о проведении конкурса размещено на официальном сайте ГАУ ТО ""ЦПСР и ССК" в разделе "Конкурсы" (2023). Информация по телефону: 8 (3452) 345-177