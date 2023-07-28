Биатлонисты в выходные проведут соревнования в "Сосновом бору"

29-30 июля на базе заводоуковского спортивного комплекса "Сосновый бор" пройдет первый этап областных соревнований по летнему биатлону. Спортсменам предстоит показать себя в гонке-кросс и кросс-спринте. Состязания начнутся в 11:00.

На старт выйдут юноши и девушки 13-14 и 15-16 лет из Заводоуковского городского округа, Ялуторовска, Тобольска и Увата. По предварительным данным, участниками станут порядка 50 спортсменов. 29 июля ребята выйдут на гонку-кросс, 30 июля в программе состязаний – кросс-сприн.

Старший специалист по спорту ГАУ ТО "ЦСП" Иван Курило:

Летний биатлон помогает нашим спортсменам подготовиться к зимнему сезону, который, по предварительным данным, стартует в конце ноября. Ребята оттачивают и демонстрируют навыки стрельбы и основную физическую подготовку.

Если первый этап областных соревнований подразумевает кросс, то на втором этапе состязаний спортсменов ожидает противостояние на роллерах. Оно пройдет 18-20 августа. Финальным станет третий этап, он состоится 11-13 сентября и будет совмещать и роллеры, и кросс.