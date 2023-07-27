Тюмень примет Международный турнир RCC

Накануне Дня города в Тюмени состоится Международный турнир по смешанным единоборствам "RCC 16". 27 июля в 18:30 на Цветном бульваре пройдет публичное взвешивание спортсменов. Рядом с "нулевым километром" участники предстоящего турнира RCC 16 впервые посмотрят друг другу в глаза перед поединками.

Ведущие поведают зрителям истории спортсменов, расскажут об их достижениях, а также разыграют несколько билетов и мерч лиги среди гостей события.

Сам турнир состоится на следующий день, 28 июля, на арене спортивного комплекса "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60). Начало в 18:00. Мероприятие пройдет при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Тюменцев ожидает 13 ярких поединков, в том числе с участием местных бойцов. В главном поединке вечера в октагоне сойдутся известный тюменский боец Алексей Кунченко и непобеждённый Шамиль Мусаев из Дагестана.

Билеты на турнир практически закончились. Понаблюдать за зрелищными поединками можно будет в прямом эфире на федеральном спортивном канале UDAR. Стать свидетелями турнира смогут не только россияне, но и жители Белоруссии, Киргизии и Казахстана.