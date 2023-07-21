Тюменских любителей бега зовут на марафон в Затюменский парк

Еженедельный субботний забег "5 вёрст в Затюменском", приуроченный ко Всероссийскому спортивному марафону "Сила России", пройдет в экопарке 22 июля, желающих поучаствовать ждут на площадке воркаута ждут на зарядку к 8:30 утра, выдача нагрудных номеров начнется с 8:00.

Принять участие в мероприятиях марафона могут все желающие бесплатно, независимо от возраста и физической формы. Для этого нужно выбрать площадку, зарегистрироваться и записаться на сайте мероприятия.

Как и на Всероссийском Олимпийском дне, для участников забега пройдет спортивная лотерея по номерам, присвоенным при регистрации. Зарегистрироваться можно здесь.