ФК "Тюмень" победно ворвался в первую лигу

Футбольный клуб "Тюмень" успешно начал выступление в первой лиге после четырехлетнего перерыва. Его первым соперником стал ФК "Химки", который в прошлом сезоне играл в российской премьер-лиге.
При поддержке почти шести тысяч болельщиков игроки "Тюмени" активно начали матч. Уже на 12-й минуте Илья Прохоров забил гол с пенальти. Гости сравняли счет также с пенальти, забил Александр Руденко. Затем мячи начали залететь только в ворота "Химок" - на 49-й минуте отличился полузащитник "Тюмени" Александр Коротаев, а на 75-й минуте сербский защитник химчан Петар Голубович срезал мяч в свои ворота.
Итоговый счет - 3:1, уверенная победа "Тюмени". Следующий матч команда проведет в гостях 23 июля против СКА-Хабаровск. В настоящее время "Тюмень" занимает первое место в таблице вместе с несколькими другими командами. Мы верим в наших парней!
Фото ФК "Тюмень"
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