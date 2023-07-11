Проект "Спорт нужен всем" помогает подросткам прийти в форму

В Тюмени реализуется новый соцпроект "Спорт нужен всем" с бесплатными тренировками в для детей из малообеспеченных семей. На базе кроссфит-зала NEFT’ ребята занимаются общей физподготовкой и готовятся к выполнению нормативов ВФСК ГТО, а бонусом получают новых знакомых, также увлеченных спортом.

Проект "Спорт нужен всем" реализуется при поддержке строительно-отделочной компании "ТОК". Инициативу безвозмездно помочь детям, чьи возможности заниматься спортом ограничены финансовыми возможностями родителей, поддержал генеральный директор компании Александр Беспрозванных. Занятия по адресу: ул. Володарского, 50 - проводит тренер Владимир Бутыч.

В Тюмени уже несколько лет активно реализуются социальные проекты физкультурно-спортивной направленности в рамках муниципально-частного партнерства. Так, на партнерами городского департамента по спорту и молодежной политике являются 67 фитнес-центров. Благодаря этому сотрудничеству граждане пожилого возраста, дети, находящиеся в социально опасном положении, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей имеют возможность бесплатно заниматься физкультурой и спортом под руководством квалифицированных тренеров в шаговой доступности от места проживания.

"Такой механизм помогает решать важные задачи по профилактике безнадзорности детей, привлекать к активному образу жизни жителей города, а малообеспеченным гражданам – заниматься любимым видом спорта в шаговой доступности от дома. Этим летом еще на один проект и на одного социального партнера стало больше. Дети, находящиеся в социально опасном положении, смогут совершенно бесплатно заниматься в кроссфит-зале NEFT’"", – отметил начальник отдела организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Александр Санников.