Российские парашютисты в Ялуторовском районе боролись за звание чемпиона страны

На базе тюменского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России на аэродроме Пустошкино Ялуторовского района прошли чемпионат и первенство России по парашютно-атлетическому многоборью. Участниками стали 27 парашютистов из Тюменской, Московской, Свердловской, Омской, Магаданской областей, Пермского, Красноярского и Краснодарского краев и Югры. Наш регион представляли семь спортсменов.

За три соревновательных дня участники выполнили прыжки с парашютом с высоты 1200 метров на точность приземления, проплыли стометровые дистанции вольным стилем и пробежали кросс по пересеченной местности. Стоит отметить, что наш регион впервые принимает на своей территории состязания по данной дисциплине.

Победителей и призеров определили в личном и командном зачетах.

В соревнованиях на точность приземления победу одержали Балина Ольга (Краснодарский край) и Жевагин Евгений (Тюменская область). На второй позиции расположились Баяндина София (Краснодарский край) и Иванов Евгений (Тюменская область). Третье место разделили Завьялова Наталья (Краснодарский край) и Караченцев Иса (Магаданская область).

В кроссе по пересеченной местности сильнейшими оказались Баяндина София (Краснодарский край) и Балин Сергей (Краснодарский край). Серебряные награды взяли Сабунина Юлия (Свердловская область) и Рябинин Александр (Краснодарский край). "Бронза" досталась Завьяловой Наталье (Краснодарский край) и Пайцеву Сергею (Свердловская область).

В плавании лучшими стали Сабунина Юлия (Свердловская область) и Герасимов Глеб (Магаданская область). Второе место заняли Баяндина София (Краснодарский край) и Герасимов Никита (Магаданская область). Тройку сильнейших замкнули Балина Ольга (Краснодарский край) и Дылдин Иван (Свердловская область).

По результатам всех дисциплин были выявлены победители командного зачета:

Среди женских команд:

1 место: команда "Краснодарский край" в составе: Балина Ольга и Завьялова Наталья.

2 место: команда "ФПС Свердловской области" в составе: Сабунина Юлия и Вараксина София.

Среди мужских команд:

1 место: команда "Магаданская область" в составе: Герасимов Никита, Герасимов Глеб, Караченцев Иса.

2 место: команда "Краснодарский край-1" в составе: Балин Сергей, Рябинин Александр, Махов Вадим.

3 место: команда "Краснодарский край-2" в составе: Баяндина София, Барышевский Александр, Бакалов Егор.

Евгений Жевагин занимается парашютным спортом уже почти 17 лет. На его счету победы на областных, окружных, всероссийских и международных соревнованиях, звание мастера спорта России, а также 1615 прыжков с парашютом. В спорт Евгений пришел в 14 лет и по сей день небо его не отпускает. Буквально неделю назад спортсмен привез бронзовую награду с Кубка "Европа-Азия", который проходил в Екатеринбурге. Но это не остановило его от участия в чемпионате России.

– Многоборье – не наш конек. Парашютисты нашего региона специализируются на точности приземления и одиночной акробатике. Но поучаствовать все равно было интересно! У нас в стране большая конкуренция среди сторонников парашютного спорта, поэтому каждые соревнования дают бесценный опыт и возможность оценить свои силы и умения соперников, – поделился Евгений Жевагин.