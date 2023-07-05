Слаломисты из 19 регионов России будут в Тюмени бороться за победу

В Тюмени с 7 по 9 июля состоятся всероссийские соревнования по гребному слалому "Юность России" среди юношей и девушек до 15 лет. Состязания развернутся в акватории озера Оброчного.

Участие в турнире примут 240 экипажей из 19 регионов России. Слаломисты будут выявлять лучших в категориях К-1, С-1, С-2 и С-2 смешанный, 3хК-1 и 3хС-1. Ребятам предстоит пройти трассу протяженностью от 200 до 400 метров. Награждение победителей и призёров состоится 9 июля в 16:00.

Старты не в первый раз проводятся именно на этом водоеме. Особые условия создает бурный поток воды. Справиться с ним бывает нелегко, необходимо проявить изрядное умение, чтобы удержать байдарки и каноэ и достойно пройти трассу.