В Тюменской области пройдет форум "Самбо – вместе в будущее"

28 и 29 июня в Тюмени соберутся спортсмены, тренеры, преподаватели физической культуры из муниципальных образований региона, спортивные функционеры и менеджеры, руководители и преподаватели вузов и профессиональных образовательных организаций, представители общественных организаций. Форум федерального партийного проекта "Zа Самбо", посвященного 85-летию этого вида спорта, пройдет в Тюменской области впервые. Участников ждет насыщенная программа.

28 июня с 9 до 13 часов в Институте физической культуры ТюмГУ (ул. Пржевальского, 37/1, ауд. 409) пройдут курсы повышения квалификации для специалистов сферы физической культуры и спорта из муниципалитетов Тюменской области. Первый день будет посвящен теории.

В 14 часов в среду участники курсов присоединятся к форуму "Самбо – вместе в будущее", который примет Дворец творчества и спорта "Пионер" по адресу: ул. Челюскинцев, 46. С приветственным словом к присутствующим обратятся главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", председатель общественного совета партийного проекта в субъекте Российской Федерации Андрей Артюхов, заместитель губернатора Тюменской области, координатор партийного проекта "Zа Самбо" в субъекте Российской Федерации Алексей Райдер, исполнительный директор Ассоциации "Студенческая спортивная лига самбо" Елена Ломакина, командир 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, Герой России Рустам Сайфуллин.

На форуме участники обсудят актуальные темы, касающиеся различных аспектов развития самбо. Перед собравшимися выступит директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, который затронет тему развития самбо в контексте управления качеством детско-юношеского и студенческого спорта. О развитии самбо в Тюменской области расскажет председатель региональной федерации самбо Николай Мыцик. Директор Института физической культуры ТюмГУ Евгений Колунин посвятит свой доклад включению модуля "самбо" в программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта. Затронут на форуме и темы реализации проектов "Самбо в школу", "Самбо в ссузы" и "Самбо в вузы".

В рамках федерального партийного проекта "Zа Самбо" состоится и подписание соглашений между Ассоциацией "Студенческая спортивная лига самбо", которую на форуме представит ее исполнительный директор Елена Ломакина, и пятью тюменскими вузами, а также двумя профессиональными образовательными организациями.

Второй день форума, 29 июня, в 9 часов продолжит практическая часть курсов повышения квалификации. Она пройдет на базе спортивного военно-патриотического центра самбо "Победа" (ул. Мельникайте, д. 75, корпус 5). Слушателей познакомят с методикой обучения школьников и студентов приемам самбо, подвижными играми с элементами самбо, используемыми во Всероссийских школьных лигах "Мир САМБО" и "САМБО – Путь к успеху", расскажут о содержании проекта "Демо САМБО" для детей 7 – 10 лет, продемонстрируют основы техники и методику подготовки к выполнению нормативов самбо в рамках ВФСК ГТО.