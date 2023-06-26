Самой спортивной семьей по итогам фестиваля ГТО признана семья из Тюмени

Областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд завершился в Тюмени. Лучшие спортивные коллективы из 21 муниципального образования боролись за победу и право представить регион на всероссийских соревнованиях.

В фестивале приняли участие 21 спортивная семья из муниципалитетов Тюменской области. В состав каждой команды входили папа, мама, ребенок от 8 до 11 лет, дедушка или бабушка (до 69 лет). Участники фестиваля выполнили нормативы по плаванию, стрельбе из пневматической винтовки, подтягиванию для мужской половины семьи, отжиманию для женской, а также выполняли наклоны вперед, поднимание туловища, прыжки вперед и бег на короткую дистанцию.

В итоге третье место досталось семье Коваленко из Тюменского района, второе место взяла семейная команда Шубиных из Викуловского района, первое место в очередной раз заняла семья Васильевых из города Тюмени. Причем Васильевы побеждают третий год подряд. В традиционном составе – папа Борис, мама Анна, сын Ярослав и бабушка Ирина.

"В течение года мы готовимся к соревнованиям: бегаем, катаемся на лыжах, выполняем упражнения комплекса ГТО. Зная, что в программу фестиваля будет включено плавание, начали заниматься в бассейне. Победе очень рады. С удовольствием принимаем участие во всероссийских фестивалях. В 2021 году были в Кисловодске, в 2022 году – в Калининграде. А в этом году в августе поедем в Санкт-Петербург. Нашей семье исполняется 13 лет. Считаю, что эта поездка – отличный подарок к нашему семейному торжеству", - поделилась Анна Васильева.

Организаторы отмечают, что без наград и подарков не остался ни один участник фестиваля.