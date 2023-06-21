В День молодежи олимпийские звезды будут раздавать автографы в Затюменском парке

В Тюмени в День молодежи пройдет праздник активного и здорового образа жизни, посвященный олимпийскому движению и победам в спорте. Тюменцев и гостей города приглашают отметить Всероссийский олимпийский день в экопарке "Затюменский". 24 июня спортивная программа начнется в 8:30 в районе велобазы (ул. Оловянникова, 18)

Почетными гостями мероприятия станут олимпийцы и именитые спортсмены Тюменской области. В их числе Владимир Чебоксаров, Рустам Тотров, Ольга Мельник, Евгений Гараничев, Евгений Макаренко, Павел Вавилов, Павел Тренихин, Денис Кудрявцев, Анна Холманских. Желающие смогут сфотографироваться с чемпионами и взять у них автографы.

Главным событием олимпийского дня в Тюмени станет пятикилометровый массовый забег. Каждому участнику присвоят номер, который после забега будет участвовать в спортивной лотерее. Организаторы рекомендуют зарегистрироваться на сайте 5 вёрст - сохранить qr-код, который придёт на эл.почту, тогда личный результат пробежки попадёт в общий протокол (при регистрации указывайте парк "Затюменский"). Зарегистрироваться на забег можно также в день старта на площадке мероприятия.

В этот день в экопарке скучно не будет никому. Для детей разных возрастов будут работать три детские площадки с различными активностями. Участники спортивного праздника смогут попробовать себя в роли биатлониста и пострелять из лазерной винтовки. Кроме того, в программу войдут спортивное тестирование, мастер-классы по гиревому спорту, армреслингу, настольному теннису, турнир по шахматам.

Всероссийский олимпийский день в нашей стране отмечается ежегодно. Это самое масштабное мероприятие программы олимпийского комитета России "Олимпийская страна". Олимпийский день во всех регионах России проводится с 1990 года, а количество участников ежегодно превышает 1 млн человек. В 2023 году старт мероприятиям Всероссийского Олимпийского дня был дан 27 мая, а продолжатся они до 25 июня.