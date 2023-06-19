Тюменские всадники привезли с уральского турнира восемь медалей

В Свердловской области завершились чемпионат и первенство Уральского федерального округа, а также всероссийские спортивные и физкультурные соревнования по конному троеборью. Сборная Тюменской области вновь показала отличные результаты. На счету команды 8 медалей: 2 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.

В рамках всероссийских спортивных соревнований в программе CCN2*L среди юношей и девушек победителями стали Вероника Булаева и жеребец Роджерс, а Виктория Иванова и мерин Мираж взяли серебро.

В программе CN100 на счету тюменский спортсменов две медали. Серебряная награда у Екатерины Колмогоровой и мерина Азамата, бронзовая медаль у Марины Норкиной и коня Зэта.

Кроме того, в программе СТ80 победу одержали Дарья Закроева и кобыла Опека.

В рамках первенства Уральского федерального округа в программе CCN1*Интро среди юношей и девушек второе место заняли Виктория Норик и жеребец Бурбон.

В программе CCN3*S чемпионата Татьяна Паутова и кобыла Хэллори Гранд стали вторыми, а Николай Шабанов и лошадь Эридана - третьими.